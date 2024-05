Ilvuole istituire un organo di controllo sui conti dei club calcistici e non solo, ma il mondo dello sport si oppone: è questo il tema dell'"Abbiamo chiesto al Governo di assisterci e aiutarci. Quindi, oltre al CONI, eventualmente il Dipartimento per lo sport potrebbe validare o comunque stabilire, come avviene in Spagna e come sta avvenendo in Inghilterra, dei principi ai quali noi possiamo attenerci. Se si stabiliscono dei principi rigidi, la Covisoc sarà rigida. Il Ministro ci farà sapere, poi il consiglio federale di martedì prossimo farà le proprie conclusioni. Ho trovato un clima molto sereno e tranquillo, mi sembra molto costruttivo. Abbiamo ribadito la nostra assoluta condivisione sull’obiettivo che il ministro si è prefissato, cioè quello di dare maggiore stabilità alla gestione economico-finanziaria. Condividiamo assoluta contrarietà sullo strumento individuato e abbiamo ribadito che negli ultimi vent’anni la Covisoc ha lavorato non bene, ma benissimo: negli ultimi vent’anni abbiamo avuto solo due ricorsi accolti al Tar e due al Consiglio di Stato su circa 200 società escluse".

A Roma con Abodi c'erano il presidente del CONI Giovanni, il presidente della FIGC Gabriele, i tre presidenti di Lega A, B, C e D, Lorenzo sfiduciato però da Inter, Milan, Roma e Juventus ), Mauro, Matteoe Giancarlo, oltre ai dirigenti del basket ed ex volti del mondo del calcio Giannie Umberto- Il Ministro Abodi non ha aperto ad eventuali ripensamenti, ma ha voluto comunque il confronto per tornare su alcuni dettagli dopo una prima bozza del Decreto con le relative tempistiche.