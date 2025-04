Abodi: "Nuove regole di controllo per l'iscrizione dei club e sulle proprietà. Stadi? La burocrazia è solo un alibi"

Getty Images

Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha concesso una lunga intervista a Radio Serie A. Tanti i temi trattati, da quello relativo alle scommesse, non solo giocate, ma anche di sponsorship, passando per stadi, infrastrutture e la sicurezza che deve esserci prima, durante e dopo le partite."Lo sport insegna tante cose, a stare insieme, a rispettarsi, a rispettare sé stessi. Cerchiamo sempre di promuovere questa prospettiva. È un po’ quello che recita la Costituzione, quel valore educativo, sociale e di promozione del benessere. Questo a condizione che anche i protagonisti se ne facciano carico. Sono inadempiente perché un anno e mezzo fa di fronte ad accadimenti per certi versi collegati proposi tra me e me l’elaborazione della Carta dei doveri perché ritengo che i diritti siano molto chiari e ribaditi e tutelati oltre che rappresentati dai sindacati, i doveri un po’ meno. Non ho sentito una parola sul problema da parte dell’AIC. Dobbiamo avere un approccio all’educazione, alla formazione e all’informazione sistematico. Sono problemi che sembrano scomparire, pensando che quando non emerge niente tutto vada bene, ma non è così".

"L’interazione tra le attività vanno affidate ad un commissario, peraltro, nell’ipotesi di una proposta di norma che prevede il subcommissariamento con i sindaci. Non vogliamo intervenire a piedi uniti in realtà che sono territoriali, ma vogliamo fornire strumenti e procedure semplificate e accelerate che puntino all’obiettivo dell’equa competizione che passa anche attraverso lo sviluppo di infrastrutture che mettano tutti nelle stesse condizioni, poi la differenza la fanno i giocatori in campo"."E comunque anche l’intraprendenza dei club, la determinazione con la quale si perseguono gli obiettivi infrastrutturali. Il calcio in Italia è determinato dal campionato, le coppe e il mercato, salvo rare eccezioni. Il tema infrastrutturale viene affrontato ma di fronte all’alibi della burocrazia ci si arrende, perché se la domenica si perde durante la settimana non si parla dello stadio. Lo capisco per certi versi, ma noi abbiamo fatto un salto di qualit".

"Da un lato il commissario, il decreto sport che mi auguro possa essere presentato a breve contiene anche la configurazione della struttura commissariale, con tutto ciò che ne consegue in termini di poteri che non prevaricano ma usano le migliori pratiche commissariali per accelerare il processo"."Questo per rispondere ad una esigenza che è quella del 2032, che è anticipata al 2026 per la definizione dei cinque stadi italiani, l’UEFA ha stabilito queste tempistiche - Aprile-maggio 2027 per l’apertura dei vari cantieri, il tempo non è molto. È una competizione, ognuno deve dimostrare di volere veramente procedere. Si andrà oltre le cinque città, il principale motivo per quanto mi riguarda è di sistema, di miglioramento del capitale infrastrutturale.

Sono convinto che attraverso le strutture commissariali, utilizzando anche la volontà dei club e delle amministrazioni che in alcuni casi sono andate avanti e con il portafoglio di opportunità finanziarie attuali noi potremo aprire a cavallo della fine di quest’anno e del prossimo altri due cantieri oltre a quello di Firenze che è un cantiere parziale. Bologna e Cagliari sono altri due progetti pronti, come Empoli e Parma. Cominciamo a vedere una progettualità che si allarga, che non è solo uno splendido esempio come successo a Torino, Udine e Bergamo".

"Mi fa piacere che il Presidente Simonelli sia in sintonia con il pensiero che ho sempre espresso. A volte i presidenti dei club chiedono le cose che io sto cercando di fare, è uno stimolo reciproco. Questo governo ha dovuto affrontare la questione dei crediti di imposta su altri versanti molto impattanti che hanno lasciato un segno e determinato una certa ritrosia. Sto riconquistando spazi di negoziazione con il Ministero dell’economia"."Credo che il credito d’imposta possa servire per le infrastrutture sportive tutte, per la parte soprattutto di investimento quindi per la parte di debito e non di equity, per i settori giovanili che poi ci consentono di affrontare in modo più sereno il tema dei ragazzi che vengono portati via da un mercato che a volte non è trasparente".

"Ma anche il tema del calcio femminile che è un calcio che ha bisogno ancora di essere accompagnato non nella logica del sussidio perpetuo ma della transizione che possa determinare una autosufficienza finanziaria. Su questi temi voglio lavorare e vorrei nella prossima finanziaria provare l’esperienza anche per dimostrare che esiste un modo sano di utilizzare lo strumento del credito di imposta. Se noi diamo un credito di imposta di una percentuale ragionevole, anche minoritaria, è evidente che il valore aggiunto si determina con la realizzazione dell’opera, oltre al valore aggiunto sportivo. Gli impianti di allenamento sono fabbriche del futuro, più si investe su quello e più emerge il talento e più si raggiunge il risultato sia sportivo che finanziario, ma anche sociale. Resto dell’idea che il calcio debba proporre opportunità che abbiano impatto anche di carattere sociale".

"C’è un tema che non va trascurato, la reputazione di un sistema, la credibilità. È il presupposto dello sviluppo di qualsiasi economia, tanto più di una così visibile. Questo deve responsabilizzare perché nessuno nel mondo del calcio opera in un’ottica fine a sé stessa. C’è anche un valore esemplare e le dimensioni economiche portano dei doveri che bisogna sentire"."Abbiamo fatto fare un salto di qualità a questo strumento, che non soltanto deve valutare l’equilibrio economico finanziario del club secondo i criteri elaborati dalle federazioni, non soltanto deve verificare i corretti adempimenti rispetto alle obbligazioni nei confronti dei tesserati e quindi verificare l’assenza debiti per l’iscrizione ai campionati, ma anche verificare la catena di controllo per cercare di dare trasparenza alle proprietà".

"Questa esigenza io l’ho avvertita non soltanto esprimendo un giudizio nei confronti dell’attuale assetto, ma perché ritenevo che, anche nell’ottica di pratiche europee che si stanno sviluppando, la terzietà degli organi di controllo sia un fattore non secondario. Non era una sfiducia nei confronti di persone o organismi. Credo faccia parte di una cultura che dobbiamo rendere indipendente e neutrale perché possa liberamente operare a beneficio delle norme sportive"."Io ho fatto la proposta, adesso c’è un dibattito che precede il voto delle Commissioni parlamentari, potrebbero esserci delle piccole modifiche di aggiustamento perché quello che conta sul presupposto della qualità e dell’indipendenza delle persone è che ci sia il consenso necessario perché su questi presupposti dobbiamo essere d’accordo e mi auguro che non ci sia disaccordo sui nomi per pregiudicare il valore dello strumento che abbiamo attuato. Sicuramente per il prossimo campionato, dopo l’iscrizione al campionato, quindi da luglio in poi, ci sarà un passaggio di consegne".

"Conosciamo le infiltrazioni della criminalità negli stadi o nel calcio in senso generale. Parliamo quindi di curve, non di tutta la curva, match fixing e scommesse sportive, di servizi collegati al calcio e allo stadio. Parliamo anche di piattaforme pirata, quella è economia criminale"."Da questo punto di vista comprendo una parte della politica di comunicazione della Lega che dice “La pirateria uccide il calcio”. Io credo che il calcio lo uccidano tante cose, si rischia che siano tante le cose che incidano sulla salute del calcio, ma la pirateria è economia criminale. Chi compra anche per 10 euro una partita su quei canali sta alimentando traffico d’armi, di droga, bisogna esserne consapevoli. Il salto di qualità che abbiamo fatto dal punto di vista normativo oltre a metterci in una posizione di avanguardia a livello internazionale ed europeo, ha posto il tema non soltanto di chi offre il servizio ma anche di chi lo prende quel servizio. Non è una marachella".

"C’è chi lo fa perché pensa che sia una manifestazione anti-sistema, c’è chi lo fa perché non ha soldi e gli conviene, c’è chi lo fa per snobbismo. Non è un caso che nei 5000 già identificati, forse c’è qualcuno che ha già un “ruolo”. Noi stiamo cercando di intervenire e sarà sempre di più così affinché lo comprenda non soltanto chi lo offre, che ha una impostazione criminale, ma chi lo compra, che deve comprendere cosa sta facendo".

"Riusciamo a raggiungere risultati straordinari nonostante alcune carenze, questo per il valore degli atleti, per la capacità dei maestri e degli istruttori e allenatori. Il sostegno delle famiglie è importante, il sostegno delle associazioni e delle società affiliate alle federazioni, è una filiera. Vinciamo ma non convinciamo tutti, la sedentarietà è ancora un fenomeno diffuso, e produce un costo economico e sociale rilevante. Alzarsi dal divano, anche metaforicamente, non è semplicissimo"."Quello che stiamo facendo con il ministro Piantedosi con un altro livello di intervento integrato con i fondi di sviluppo e coesione per interventi meno articolati ma più diffusi nei luoghi del disagio periferico. I 1250 playground che abbiamo realizzato in un anno e mezzo nei comuni del sud sotto i 10.000 abitanti. “Sport e periferie” è nato nel 2017 e gli stiamo dando continuità. Tutto ciò si integra con l’attività delle singole regioni con le quali collaboriamo in modo strutturato per mettere in relazione la materia concorrente tra il governo centrale e quello delle regioni co-titolari del tema. Prima ci ignoravamo, o addirittura confliggevamo, mentre adesso concorriamo nel senso buono del termine".