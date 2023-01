"Oggi è una giornata buia, è andato via un amico". Così Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha commentato all'Ansa la scomparsa di Carlo Tavecchio, storico dirigente del calcio italiano. "È andato in un luogo dove un giorno ci ritroveremo - ha aggiunto l'ex numero uno della Lega B -. Carlo ha segnato una parte importante della mia vita e tutto sommato ha rappresentato un modo con il quale ci si può confrontare, perché si può competere ma ci si può anche rispettare. Tavecchio ha vinto e io ho perso, ma ciò non ha mai cambiato il nostro rapporto, abbiamo avuto una competizione corretta e forse ci siamo voluti anche più bene dopo"