Abodi: "Sembra ormai certo un nuovo stadio a San Siro. Ci saranno passi formali per la privatizzazione, poi si potrà costruire"

La questione legata allo stadiopotrebbe e dovrebbe giungere a un momento di svolta assoluta al termine del corrente mese di aprile, quando si materializzerà la scadenza del bando pubblico indetto dal sindaco Giuseppe Sala e dal Comune di Milano per l’eventuale presentazione di altre manifestazioni di interesse – rispetto a quelle di Inter e Milan – sull’impianto del Meazza e delle sue aree limitrofe., con il ministro dello Sportche sta monitorando la situazione attorno allo stadio meneghino, dove nel 2026 si svolgerà la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Lo stessosi è espresso così a Il Giornale in merito alla situazione: “Con il sindaco Sala ci sentiamo con una certa regolarità, per le Olimpiadi e non solo. Come è noto, la cerimonia di apertura sarà organizzata a San Siro.. I club hanno formalizzato l’interesse ad acquistare lo stadio attuale, alle condizioni stabilite dal Comune che ha recepito le valutazioni economiche dell’Agenzia delle Entrate.”.