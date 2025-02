Getty

Tiene banco la questione suie, dopo le tante polemiche di questi giorni, anche il Ministro per lo sport e i giovaniha rilasciato alcune dichiarazioni sul tema, raccolte da Goal.com direttamente dal festival di Sanremo: "Polemiche arbitrali e necessità di trasformazione della VAR?. Il gioco del calcio ha regole che valgono nei campi di ogni piccolo centro così come di ogni grande nazione". E ancora: "Tutto quello che potrà essere proposto dalla Federazione verrà valutato dall’International Board (IFAB):, che possa essere non solo interpretata in campo ma anche compresa dagli spettatori".

Questo, invece, il pensiero di Abodi sul tema relativo alla: "Sicuramente. Come accade in Inghilterra. In questo caso è giusto ascoltare il giudizio di esperti. Incontrerò Edoardo nei prossimi giorni per avere chiara la sua situazione. Sono molto contento che partecipi a Sanremo, è una testimonianza di attenzione sul tema della salute".