Vietare la Nazionale italiana a chi scommette è una possibilità. Nel pieno del caso scommesse, che ha già visto la squalifica perin attesa della decisione sue degli approfondimenti su, il Ministro per lo Sport e per i Giovani, intervenuto a 'Un Giorno da Pecora' su Radio 1, ha così commentato l'ipotesi di allontanare dalla selezione azzurra i giocatori giudicati colpevoli: ". Anche il patteggiamento presuppone un’assunzione di responsabilità pro futuro. Penso sia interessante che ci sia una parte di riabilitazione attraverso i servizi sociali. Questi ragazzi devono conoscere la vita un po’ meglio".- Abodi ha parlato anche del momento della Nazionale di Luciano Spalletti, reduce dalla sconfitta per 3-1 con l'Inghilterra e ancora a caccia del pass per il prossimo Europeo: "Intanto bisogna sempre saper riconoscere i meriti degli avversari. Poi dico che. Qualche giocatore è mancato dal ritiro di Coverciano nei giorni prima, una scelta opportuna e di garanzia, ma ci sono ragioni che spiegano anche il secondo tempo della partita perché il primo lo abbiamo giocato bene".- Infine, Abodi si sofferma su, che dovrà ospitare la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 ed è candidato a essere il teatro della finale di Champions League dello stesso anno o di quello successivo: ", serve un modo nuovo di mettere in relazione la storia, il presente e il futuro. Stiamo rischiando di mettere in contrapposizione la storia moderna con quella futura.e che ci siano le condizioni perché ce n’è bisogno. Mentre mi auguro di non vedere più il Flaminio com’è oggi".