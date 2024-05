Abodi: "Zhang-Oaktree? Pagina non positiva per il calcio, ma garantita la continuità gestionale"

Il Ministro dello Sport Andrea Abodi, è intervenuto a margine dell’incontro all'Olimpico di Roma con il Roma Club Gerusalemme parlando anche del caso Zhang-Oaktree e ribadendo l'urgenza di creare un organo di controllo terzo su queste situazioni.Mi auguro che questa esperienza possa essere utilizzata perché in futuro non ci si trovi più in certe condizioni""Fermo restando che si tratta di imprese private e se vogliono accendere finanziamenti di varia natura, come quello acceso con Oaktree, è legittimo e previsto dalle norme. Certo non è una pagina estremamente positiva".

"È evidente che l'ente terzo al quale vogliamo dare vita serva a prevenire, sperando che questo strumento non invada le prerogative del sistema sportivo e calcistico in particolare ma possa consentire anche una riflessione per avere regole certe per tutti e le verifiche puntuali, e le decisioni eventuali conseguenti"."Prendiamo tutti in considerazione col dovuto rispetto, come abbiamo preso in serissima considerazione quello che ci siamo detti durante l'incontro. Ma quella proposta tradiva lo spirito della proposta della norma. Io non voglio decidere le nomine, io voglio contribuire a cambiare registro".

"Il testo è chiuso, i primi che devono riceverlo stanno a Palazzo Chigi. Ci sarà un preconsiglio, quando sarà definitivo lo avranno gli altri portatori di interesse. Stiamo facendo tutto nel pieno rispetto dell'autonomia, le modifiche fanno parte del confronto. Se la prima bozza non fosse stata improvvidamente distribuita, ci saremmo confrontati in ben altro clima".