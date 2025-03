Abraham, due mesi per tenersi il Milan: segna come Morata+Gimenez, Conceicao pensa al cambio

Getty Images

Nella stagione dei paradossi che sta vivendo ilce n’è uno che si staglia sugli altri: quello del. In estate i rossoneri hanno spesoper riportare in Italia Alvaro, facendone il centro del proprio attacco, un leader dentro e fuori dal campo. A gennaio ne hanno sborsati altriper assicurarsi Santiago, dopo aver spedito lo spagnolo al. Ebbene,La loro riserva, Tammy, arrivato sempre in estate in uno scambio di prestiti secchi con. E, per di più, nelle ultime uscite si è mostrato, basti vedere lo splendido assist che ha fornito anell’ultima gara, vinta, contro il Como.

Secondo quanto scrive Gazzetta.it, gli sforzi dell’inglese non stanno passando inosservati e, anzi,Durante la sosta, il tecnico portoghese potrà lavorare a Milanello con Abraham mentre l’ex Feyenoord sarà impegnato col Messico nella. Il sorpasso insomma è ben più che un’idea.Eppure l’avventura milanista di Gimenez era partita col botto. Dagli esordi però, la forma sembra ora rivedibile e lesono piovute anche su di lui.L’adattamento di Santi stenta e lo ha portato ad andare: starà anche al suo allenatore trovare il modo di farlo rendere al meglio. Le sue caratteristiche da centravanti vero, da area di rigore, sembravano essere perfette per i tanti esterni di qualità presenti in rosa ma la precaria condizione del giocatore e un’intesa ancora tutta da trovare con i compagni hanno frenato i primi entusiasmi.

Paradossale come possa sembrare,. L’exha deciso diverse partite, compresa la finale di Supercoppa italiana contro, e si sta ritagliando uno spazio ben più ampio di quanto ci si potesse aspettare. Nonostante una situazione contrattuale chiarissima.. Tra qualche mese di fatti farà il percorso inverso. A meno che le sue prestazioni non convincano i rossoneri a fare un investimento – che sarebbe anche importante – su di lui, cosa che, per ora, è stata, ma sarà soloperché il suo ciclo in giallorosso è finito: l’exha ancora, con ildavanti aed, e un suo ritorno in patria è nell’ordine delle cose. Se ne riparlerà a fine stagione quando Abraham, nella pazza stagione del Milan, potrebbe esseree, anche a seconda della nuova guida tecnica del club, potrebbe essere addirittura acquistato a titolo definitivo. Certo isono un ostacolo quasi insormontabile ma, come già successo, nei prossimi due mesi tutto potrebbe ancora cambiare.