"Tornare al Chelsea? Mai dire mai. ​Forse resterò alla Roma per i prossimi dieci anni, o forse no...". È stato chiaro Tammy Abraham nel parlare del suo futuro. Un punto di domanda che rimane aperto per la prossima estate e anche per i prossimi anni. La stagione che sta vivendo il centravanti classe '97, sotto contratto coi giallorossi fino al 2026, è stata fin qui deludente: solo sette i gol segnati tra campionato ed Europa League, ancor di più se confrontati con i 27 dell'anno scorso. Numeri che lasciano in dubbio la permanenza dell'ex Chelsea, che i Blues possono riacquistare pagandolo 80 milioni di euro, il doppio di quanto versato quasi due anni fa dai giallorossi, ma su cui c'è anche l'interesse dell'Aston Villa.