La modella inglese Leah Monroe, compagna dell'attaccante della Roma Tammy Abraham, sembra gradire molto l'atmosfera dello Stadio Olimpico: dopo la vittoria in Europa League contro l'HJK Helsinki, la bella Leah ha postato una foto che la ritrae raggiante sugli spalti, nonostante Tammy abbia osservato un turno di riposo in favore di Belotti dopo aver deciso la gara di campionato con l'Empoli.



