Tammy Abraham, attaccante della Roma a segno con una doppietta contro il Torino, ha parlato a Dazn:



"Avrei voluto fare tre gol per la squadra, ma la cosa più importante era vincere. Ora ci concentriamo sulla finale. Fin dal primo giorno mi sono innamorato di questo club, spero di poter terminare con un trofeo, è stato un anno molto positivo e spero che sia un trampolino di lancio per il prossimo. La finale? Un sogno che si avvera per il club già giocarla, ora riposiamo e poi speriamo di festeggiare. Futuro? Amo questo club, mi ha dato l'occasione di esprimermi al meglio. Il mio cuore è a Roma, con la Roma".