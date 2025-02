Abraham tra Milan e Roma: l'idea per prenderlo a titolo definitivo

Getty Images

Proprio lui,. Due coltellate alla schiena della Roma eliminata dalla Coppa Italia per una; lui non l’ha presa benissimo: “Mi hanno fatto male, perché tutti sanno cosa hanno significato per me i tifosi della Roma”. Quei colori giallorossi rimangono sbiaditi alle spalle dell’attaccante inglese, il presente è a tinte rossonere e con quelli di ieri è salito a 8 gol stagionali.

- Prima era considerato vice o spalla di Morata, oggi è la prima alternativa a Santiago Gimenez. Abraham sa che non ha il posto da titolare, ma in questi mesi il suo rendimento sarà tenuto sotto osservazione da dirigenza e allenatore:per provare prenderlo a titolo definitivo.- Difficile che nell’affare venga inserito anche l’esterno belga, che piace a Conceiçao: l’allenatore portoghese lo sta studiando da lontano e nel 2025/26 vorrebbe riportarlo alla base per tenerlo,che percepisce attualmente nel suo contratto con la Roma, ma se il giocatore fosse disposto a ridursi lo stipendio - arrivando a circa 3 milioni - allora può essere un’idea di mercato per l’estate.