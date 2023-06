Una terribile storia di violenza e di minacce, come quella di nascondere la tessera sanitaria della vecchia compagna, per evitarle di accedere alle cure, in caso non avesse voluto avere rapporti intimi con lui.Dopo successive violenze, fra cui quella riguardante la tessera sanitaria, inflitta solo perché si rifiutava di partecipare a videochiamate erotiche con lui o altre persone, la donna ha finalmente trovato il coraggio di interrompere la convivenza e la relazione con l’uomo., costringendola a nascondersi in bagno, per poi provare a sfondare la porta con l’utilizzo di un martello pneumatico., grazie ad un appello dei vicini, che hanno bloccato in tempo l’aggressione per poi passare alle prime cure nei confronti della vittima.Il Gip, sulla base delle dichiarazioni delle due donne, che avevano varie coincidenze, ha rivelato una “abitudine a condotte di prevaricazione, mortificazione e atti di violenza sessuale” da parte dell’uomo.