C'è una vicenda che emerge dalle pagine de Il Mattino di Napoli, e che coinvolge anche il bomber della Sampdoria Fabio Quagliarella. Il nome dell'attaccante stabiese spunta all'interno di una vicenda di abusivismo edilizio nella località di Sant'Agnello, nel cuore della penisola Sorrentina. In seguito alle denunce di Italia Nostra e del WWF Penisola Sorrentina, la Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo ai danni di Antonio Elefante, ingegnere di Castellammare specializzato in grandi progetti.



Coinvolto come socio, ma non iscritto al registro degli indagati, c'è anche il bomber blucerchiato. Ieri mattina sono stati sequestrati 53 appartamenti e 67 box, ormai pronti alla vendita. L'intero complesso, si legge nel comunicato diramato dal procuratore reggente Filippelli, era stato realizzato "​Sulla base di un Pua, di un’autorizzazione paesaggistica e di un permesso a costruire totalmente illegittimi e contrastanti con le norme di legge e gli strumenti di pianificazione”.