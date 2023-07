Uno dei giocatori più chiacchierati in ottica mercato, per la Sampdoria, è Emil Audero. L'estremo difensore blucerchiato era finito nel mirino della Fiorentina, ma il suo nome circolava anche tra i possibili innesti di Juventus e Inter con l'agente del giocatore che ne ha parlato proprio con i dirigenti nerazzurri in sede a fine giugno. Il portiere piace anche all'estero (il Nottingham Forest ci aveva provato già una volta, a gennaio, e ora da Oltremanica parlano di un possibile nuovo assalto del club di Cooper per il ragazzo classe 1997).



LAZIO - C'è però un'altra società particolarmente interessata ad Audero, e si tratta della Lazio. A Genova da qualche ora si parla di una possibile accelerata biancoceleste per il giocatore, che vanta un profilo interessante: italiano, ancora relativamente giovane eppure già con cinque stagioni da titolare in Serie A alle spalle. La Lazio si starebbe per muovere, e potrebbe intensificare i contatti nei prossimi giorni.



POSIZIONE SAMP - La posizione della Sampdoria è stata ribadita ieri anche da Legrottaglie: "Per prendere devi dare qualcosa, ma noi non svenderemo nessuno. Ci sono dei giocatori da Serie A che non regaleremo". Tradotto: Audero fa parte di questo novero, e per lasciarlo partire serve un'offerta importante. Quanto? Tra gli 8 e i 10 milioni, questo potrebbe essere un punto di caduta valido per i blucerchiati.