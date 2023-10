In occasione dell’assemblea dei soci dell’Inter, che ha approvato il bilancio consolidato al 30 giugno 2023, l’Inter aveva comunicato di aver presentato un decreto ingiuntivo nei confronti di Zytara per i mancati introiti derivanti dalla sponsorizzazione di Digitalbits, per un ammontare complessivo di 31,4 milioni di euro. Come riferisce Calcio e Finanza, che ha avuto accesso ai documenti ufficiali di Inter Media and Communication S.p.A (la società in cui confluiscono i ricavi da diritti tv e sponsor del club nerazzurro), il Tribunale di Milano presso il quale si è rivolto il club nerazzurro ha accolto l’esposto.



Ne dà notizia l’Inter con questa nota all’interno dei documenti diffusi: "Il Tribunale di Milano ha emesso il decreto ingiuntivo come da nostra richiesta e stiamo attualmente procedendo con gli adempimenti necessari per dare adeguata comunicazione alla controparte”. La società di Viale della Liberazione, che nel corso della stagione 2022/2023 aveva provveduto alla rimozione del logo e del marchio Digitalbits dalle divise da gioco delle sue squadre precisa anche come la richiesta complessiva di 31,4 milioni di euro fosse la somma degli 1,6 milioni previsti per l’annata sportiva precedente e di 29,8 per la 2022/2023.