Assalto ad Alex Sandro. In quella che inevitabilmente passerà alla storia come la giornata di Cristiano Ronaldo, la Juventus registra l’interesse sempre più concreto del PSG per il terzino brasiliano ex Porto. Manchester United e Chelsea ci avevano provato un anno fa, i parigini poche settimane fa avevano chiesto informazioni, e ora sono tornati alla carica.



ACCORDO COL PSG - Media francesi parlano di contatti ben avviati tra il club del presidente Al Khelaifi e l’entouarage di Alex Sandro. Tra le parti è stato raggiunto un accordo per un quadriennale a circa 4,5 milioni a stagione. Un’offerta intrigante per l’esterno, che avrebbe 2 anni in più di contratto (l’intesa con la Juve scade nel 2020) e 1,7 milioni in più a stagione (da 2,8 a 4,5). L’apertura del classe ’91 è netta, ma il PSG deve ancora convincere i campioni d’Italia.



L'OFFERTA GIUSTA - Secondo quanto riporta Tuttosport nei prossimi giorni, forse già domani, quando Ronaldo sarà ripartito per le vacanze, i parigini presenteranno una prima offerta alla Juve. La linea dei bianconeri è chiara e lineare per ogni giocatore: in caso di richiesta esplicita di cessione, la porta non resterà chiusa. Certo, serve un’offerta congrua, giusta. Il PSG al momento valuta Alex Sandro 40 milioni di euro: non bastano. Marotta ne chiede circa 50. Una distanza tutt’altro che abissale, ma in ogni caso presente. Serve uno sforzo dello sceicco, sconti non ne arriveranno. La Juve acquistò il brasiliano nel 2015 dal Porto per 20 milioni più 6 di bonus: qualora quest'estate ne incassasse 50 registrerebbe una plusvalenza importante. Avendo poi a disposizione una discreta somma utile sia per rimpolpare le casse che per portare a Torino uno tra Bernat e Darmian. Con il sogno Marcelo sempre vivo.