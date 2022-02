Il futuro disarà ancora alla? Il dubbio è quantomai lecito, considerando che il contratto attuale scadrà a giugno e una. Per questo nell'ultimo mese si sono moltiplicate le voci di interessamenti dall'Italia e dall'estero. In particolare, sembrerebbe essere diventato forte negli ultimi giorni il pressing dell'L'OFFERTA Secondo quanto riporta lalaziosiamonoi.it ci sarebbe addirittura già una base d'. Un'offerta da, bonus inclusi. La priorità del ragazzo è sempre stata quella di restare a Roma, nella squadra che lo ha lanciato, ma la sua richiesta di un'ingaggio da 2,5 milioni per firmare il prolungamento non è stata mai pareggiata da Lotito e Tare, che si sono fermati a offrirne 2 più bonus. Filtrava ottimismo circa la possibilità di trovare un punto d'incontro nelle prossime settimane, ora però - secondo quanto citato nella notizia - ila raggiungere Inzaghi a Milano.La Lazio deve quindi rassegnarsi ail talento pescato da Tare nel 2016 dalla serie D brasiliana?. Dal quartier generale nerazzurro arrivano infatti secche smentite a riguardo.Questo però non cambia i fatti: tra pochi mesi Luiz Felipe si svincolerà. Se la società biancoceleste vuole veramente puntare su di lui per il futuro (come Sarri si aspetta, ndr) sarà dunque necessario fare uno sforzo in più. E anche con una certa celerità.