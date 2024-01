Accordo Samardzic-Napoli: cosa manca per il sì dell'Udinese

F. Guerrieri e G. Stragapede

Inter, Juventus, permanenza all’Udinese, alla fine Napoli. Il nome di Lazar Samardzic, sin dall’ultima estate, è finito al centro delle dinamiche del calciomercato di Serie A. Gli aggiornamenti si rincorrono e si moltiplicano ora dopo ora, con la società partenopea che si sta avvicinando sempre di più alla fumata bianca. Il centrocampista serbo, infatti, ha già fatto sapere alla dirigenza friulana di voler lasciare Udine (rapporto ormai logoro con Cioffi che, presumibilmente, lo terrà in panchina anche contro la Lazio) e di proiettarsi a capofitto in una nuova avventura in una big del calcio italiano (ha infatti rifiutato una proposta proveniente dalla Premier League). E quale miglior club se non la società campione d’Italia in carica per lanciare verso la vetta la propria carriera.



ACCORDO NAPOLI-AGENTE – I dialoghi vanno avanti serrati, i contatti con il padre-agente di Samardzic sono stati continui e hanno portato a un accordo di massima tra il Napoli e l’entourage del centrocampista serbo. Il padre Mladen, infatti, rimasto in Italia per trattare il futuro del figlio, considera Napoli la piazza ideale per proseguire il percorso di crescita del giocatore dell’Udinese. Tra le due parti si è raggiunto un potenziale accordo che si tradurrà nella definitiva fumata bianca, una volta sistemati i dettagli tra Udinese e Napoli.



COSA MANCA PER CHIUDERE – Le due società, come raccontavamo negli scorsi giorni, si sono riavvicinate, restringendo la forbice tra domanda e offerta (prima da 20 milioni di euro rifiutata, ma si sta giungendo a una cifra definitiva). Inoltre, la volontà reciproca di chiudere l’affare in senso positivo è testimoniata dalla risoluzione delle problematiche riguardanti i diritti d’immagine – tema sempre caldo per De Laurentiis – e le commissioni da versare agli agenti del giocatore. Il Napoli sta lavorando a stretto contatto per limare gli ultimi dettagli e strappare il sì definitivo all’Udinese: in questo senso, come raccolto da Calciomercato.com, la prossima settimana ci può essere l’accelerata decisiva per chiudere l’affare e trasferire Samardzic da Udine a Napoli. Tra le sfumature da sistemare resta il possibile inserimento di Zanoli nella trattativa: complesso al momento, anche perché il terzino classe 2000 sembra destinato al Genoa, col quale si sta discutendo della formula. I vari aspetti si stanno risolvendo, i pezzi del puzzle si stanno incastrando. Samardzic-Napoli: settimana decisiva.