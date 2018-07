Notizia importante per gli appassionati di calcio. Durante la presentazione dei palinsesti di Sky Sport, l'emittente satellitare ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Perform che renderà disponibile la piattaforma Dazn anche per i clienti che hanno attivato Sky Q. Dazn sarà disponibile anche su dispositivi connessi a Internet come Smart tv, pc, smartphone, tablet e consolle, con Sky che potrà offrire ai propri abbonati l'accesso ai contenuti di Dazn a condizioni vantaggiose.



TUTTO SU SKY - In questo modo, gli abbonati con accesso a Sky Q avranno la possibilità di guardare tutte le partite di Serie A e Serie B -oltre a Champions, Europa League e Premier - sulla piattaforma satellitare.



IL COMUNICATO - Ecco il comunicato diffuso da Sky sull'accordo: "Sky ha raggiunto un accordo con Perform per completare l’offerta di calcio per i propri abbonati. Alle 7 partite di Serie A per ogni giornata - con 16 big match su 20 a stagione - e a tutta la Champions League, l’Europa League e la Premier League, si potranno aggiungere anche le partite trasmesse in streaming da DAZN: 3 match di Serie A per ogni turno e tutta la Serie B. Vedere su Sky un evento DAZN sarà facile e immediato. Grazie a questo accordo, infatti, la app di DAZN verrà integrata su Sky Q, la piattaforma di ultima generazione che offre l’esperienza di visione più evoluta di sempre. Sarà quindi possibile accedere a questo servizio aggiuntivo a pagamento in modo estremamente semplice direttamente dalla home di Sky Q e fruirne comodamente sulla propria TV. Su Sky Q si potranno vedere tutte le partite di serie A e quelle di serie B, oltre a tutta la UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la Premier League, senza dimenticare tutti gli altri eventi esclusivi dell’offerta sportiva Sky. E si potranno vivere tutte le migliori sfide anche in 4K HDR. Sky offrirà inoltre condizioni vantaggiose ai propri abbonati per l’acquisto di ticket che consentono di accedere ai contenuti di DAZN. Questi ticket, oltre che su Sky Q, potranno essere fruiti anche sui device connessi: tablet, smartphone, computer, smart tv e console per videogiochi. I ticket e le relative condizioni dedicate da Sky ai propri clienti saranno disponibili entro metà agosto e, appena rilasciata, l’apposita app di DAZN verrà integrata nella home di Sky Q".