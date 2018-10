Nuovo aggiornamento nella vicenda che riguarda Cristiano Ronaldo e l'accusa per un presunto stupro avvenuto nel 2009 e denunciato da Kathryn Mayorga. Come riportano alcuni media statunitensi, CR7 ha scelto chi sarà l'avvocato che si occuperà della sua difesa: David Chesnoff, penalista di Las Vegas considerato uno dei migliori di tutta l'America e che in passato ha difeso anche Paris Hilton, Mike Tyson, Shaquille O'Neal, André Agassi, Leonardo DiCaprio, Bruno Mars , oltre ad aver curato gli interessi della famiglia di Michael Jackson.