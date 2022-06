Vi abbiamo raccontato sia di come i tifosi del Valencia abbiano dato il via ad una campagna contro Gattuso per via delle esternazioni passate del tecnico calabrese, accusato di razzismo e misoginia, sia di come il preferito per il nuovo centrocampo dei pipistrelli sia Tiemoué Bakayoko, in uscita dal Milan e già allenato da Rino.

E' arrivata in difesa dell'allenatore la storia del centrocampista francese: "Questo qui un razzista? Le persone escono pazze... Forza Mister!" la traduzione.