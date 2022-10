, dopo la sospensione da ct della Nazionale maltese,. Lo ha annunciato lacon un comunicato ufficiale nel quale, oltre a sottolineare di stare valutando attivamente e costantemente gli sviluppi della vicenda, chiede consiglio anche alla FIFA e alla UEFA sulla questione.La Federcalcio maltese sta valutando attivamente e costantemente tutti gli sviluppi in relazione al caso riguardante Devis Mangia, il capo allenatore delle squadre nazionali che è stato temporaneamente sollevato dalle sue funzioni a seguito di accuse di cattiva condotta.La Federcalcio maltese sottolinea che, sin dal momento in cui le sono state depositate le segnalazioni, l'Associazione ha adottato un approccio rapido e deciso, sollevando temporaneamente il sig. Mangia dalle sue funzioni di allenatore della nazionale, come comunicato nel comunicato ufficiale diffuso martedì mattina (27 settembre 2022). Inoltre, l'Associazione ha convocato una riunione urgente del suo Consiglio Direttivo che ha ratificato la decisione di sollevare temporaneamente il Sig. Mangia dalle sue funzioni, e la questione è stata deferita al Consiglio di Salvaguardia dell'Associazione per le indagini.Sebbene, al momento in cui viene scritta la nota, questo caso ruoti ancora attorno alle accuse,, adottando lo stesso approccio utilizzato nei casi relativi a problemi di integrità nel calcio internazionale.Mentre la Federazione di Malta ha immediatamente avviato un'indagine ed è confortata dalla consapevolezza di disporre delle strutture e dei processi interni predisposti per affrontare tali questioni,Nel ribadire la sua determinazione a non lasciare nulla di intentato nella ricerca dei fatti, la Federazione di Malta è sempre aperta a qualsiasi forma di whistleblowing e tutte le segnalazioni di questa natura sono trattate molto seriamente.