Il ritiro di Auronzo di Cadore procede a gonfie vele, la Lazio sta affrontando l'ultima settimana sotto le Tre Cime di Lavaredo. Ai microfoni di Sky Sport Francesco Acerbi analizza ancora una volta l'ultima stagione: "L'anno scorso ci è mancato quel passettino, quella scintilla in più per provare ad andare in Champions. Siamo mancati nei momenti clou, e alla fine c'è andata l'Atalanta. Se diventerà un'ossessione, questa Champions League? Un'ossessione non deve essere, deve essere un grosso obiettivo, ognuno di noi deve averlo dentro. Ognuno deve avere anche un pizzico di presunzione nel crederci. Ma lavorando sempre con umiltà".



OBIETTIVI LAZIO - La Lazio dovrà giocarsela per la Champions per Acerbi: "Il campionato? Juve, Napoli, Inter sono le tre indiziate per i primi posti. Poi ci siamo noi che ci giochiamo il quarto. Abbiamo grosse qualità per farlo, l'anno scorso c'era l'Atalanta e non se l'aspettava nessuno. Dipende da noi".



MILINKOVIC MERCATO - Il mercato impazza, l'accelerata dello United per Milinkovic potrebbe convincere la Lazio a cederlo. Acerbi si gioca la carta Champions per convincerlo a restare: "Cosa direi a Milinkovic per convincerlo a restare? Gli prometterei che andremo in Champions. Non so che squadra abbia dietro, so che l'ambizione di chiunque è migliorarsi. Se ha squadre blasonate e ambizioni, non è che deve andare via per forza, ma ci sta che piaccia. Se restasse, ovvio che ci farebbe molto piacere, è un elemento in più".