L'Inter ha preso Acerbi in prestito con diritto di riscatto dalla Lazio: appena fuori dalla sede in Viale della Liberazione, l'agente Andrea Pastorello è stato intercettato e ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti:



Soddisfatti per la conclusione della trattativa?

“Molto”.



C’è voluto un po’ di tempo…

“Quello che era necessario, un’operazione un po’ complessa”.



Il giocatore che ha detto?

“Che è contento di iniziare questa nuova avventura”.



Non c’è preoccupazione per come può essere accolto dai tifosi?

“Assolutamente no”.



Anche perché ha voluto fortissimamente l’Inter, tanto da aspettare l’ultimo giorno.

“Assolutamente sì, mi pare di avere dato dimostrazione di voler venire qua”.



Quanto è stato importante Inzaghi?

“Tanto”.