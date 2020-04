Francesco Acerbi punta su Zaniolo. Il difensore della Lazio, oggi intervenuti ai microfoni della radio del club biancoceleste, ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha parlato anche di fantacalcio. A chi gli chiede su quale giovane italiano punterebbe per la sua squadra, lui risponde dimenticandosi per qualche minuto della rivalità cittadina: “A me fa impazzire Zaniolo, è un giocatore forte forte. Ha qualità, forza fisica e ha tiro, inoltre non lo sposti".