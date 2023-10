Francesco Acerbi è stato intervistata da InterTv prima della sfida che vedrà i nerazzurri impegnati in trasferta contro il Torino. Ecco le sue parole



INSIDIE - "Abbiamo visto col Bologna, dove abbiamo segnato subito, come è andata a finire. Ogni partita è a sé, poi ci sono state le Nazionali, il campo è difficile, loro sono una squadra veloce, fisica, giocano molto sull’uno contro uno… Cercheremo di fare la nostra partita cercando di recuperare i punti persi col Bologna, mettendoci la testa perché sarà una gara molto dispendiosa e dobbiamo segnare e vincere la partita".



SQUADRA - "Che sia al primo minuto o al centesimo non importa, dobbiamo giocarla da squadra, è quello che importa".



DUELLI - "Loro puntano molto all’uno contro uno, quindi sarà una partita sui duelli, fisica, tosta e probabilmente con molte interruzioni. Dobbiamo restare lucidi e attenti a non concedere molto campo e nello stesso tempo aggredirli perché aggredendoli possono andare in difficoltà".



LAVORARE - "Mah, io vivo giorno per giorno. Il gol contro il Bologna mi è interessato fino ad un certo punto, visto il risultato. Anche perché è il secondo. Ma il dopo partita è stato un po’ traumatico per come è arrivato il pareggio, ho subito dimenticato il gol. Quindi io penso giorno per giorno a lavorare per me stesso, per la squadra e per i tifosi".