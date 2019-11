Francesco Acerbi, difensore della Lazio, è intervenuto dal ritiro della Nazionale e ha parlato così del suo compagno di squadra Ciro Immobile: "Ciro è un grande attaccante e un amico. Bisogna preservarlo e spero faccia un sacco di gol. Magari andasse avanti così, sarebbe da Pallone d'oro. Ciro è una persona seria che merita tante gioie. In campionato stiamo facendo davvero bene, peccato per l'Europa League, anche se non è ancora detta l'ultima parola, potevamo e dovevamo fare qualcosa in più, amaro in bocca."