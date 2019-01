Nonostante le assenze,al cospetto di una delle squadre più organizzate e competitive della serie A: due reti, tre legni colpiti, un quarto palo che in caso di gol avrebbe visto intervenire la Var per rilevare la posizione di Callejon in fuorigioco.la Lazio perdendo solo 2-1 si è confermata squadra difficile da battere per chiunque.nonostante poi questo sia un aspetto che nel complesso non piace sostanzialmente quando gli errori vadano in direzione della Juve