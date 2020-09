Intervenuto a Rai Sport poco prima di Olanda-Italia, Francesco Acerbi ha fatto chiarezza dopo la dichiarazioni delle scorse ore: "Non ho detto che voglio andar via dalla Lazio, sto benissimo lì. Ho un rapporto ottimo con compagni e tifosi, gli voglio bene, porto rispetto. Ho detto le cose con sincerità, mi aspettavo lo stesso dalla società anziché leggere cose non vere sui giornali".