Francesco Acerbi sempre più leader. Ai microfoni di Sky Sport ha raccontato il digiuno di Immobile e l'attesa per la prossima sfida contro il Milan: “Ne ho già parlato con Donnarumma. I rossoneri hanno dei giocatori importanti fuori per infortunio, ma hanno comunque grande qualità e verranno sicuramente a Roma per vincere.”.Il suo compagno alla Lazio Immobile non ha inciso contro il Portogallo: “Ciro sta dimostrando di essere uno dei migliori attaccanti in circolazione, sia coi gol che con la prestazione anche quando non riesce a segnare. Se avesse fatto gol sarebbe stato tutto bello, si sarebbe parlato di Ciro che è tornato.: gli girerà meglio e farà tanti gol anche in azzurro. Ci sono tanti attaccanti bravi che possono fare gol, basta trovare un po’ di fortuna. La squadra crea occasioni, quando inizieremo a segnare ci divertiremo”.Convocato in Nazionale causa infortunio di Romagnoli, Acerbi vuole farsi trovare pronto: “Lavoro molto per me stesso, per la squadra in cui gioco, cerco sempre di migliorarmi e di farmi trovare pronto, facendo così, dando sempre il massimo i risultati vengono e stanno venendo.fare la comparsa non mi è mai piaciuto. Poi ci sono le scelte del mister ma cerco di farmi trovare pronto e ho sempre voglia di giocare”.