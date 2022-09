Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, il difensore dell'Inter, Francesco Acerbi, ha ribadito la propria soddisfazione per il trasferimento in nerazzurro.



“Gli interisti avevano un'idea sbagliata di me, ora sono contento di essere all'Inter e voglio dare il massimo, come ho sempre fatto. Purtroppo sui social ti dipingono un fenomeno se fai bene una gara, ti massacrano se sbagli quella dopo, serve un atteggiamento giusto".