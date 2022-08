Acerbi - Inter si farà al fotofinish. Secondo Repubblica, lo scenario più probabile è che il trasferimento dalla Lazio all'Inter del difensore avvenga nelle battute conclusive della sessione di calciomercato. Il centrale ha rifiutato tutte le altre possibili destinazioni - Monza e West Ham le ultime in ordine di tempo - vuole solo i nerazzurri dove ritroverebbe Inzaghi e la possibilità di giocare la Champions.



Lo stesso tecnico piacentino lo vede come rimpiazzo ideale per il vuoto lasciato dalla partenza di Ranocchia. I due potrebbero perciò ritrovarsi, se la società meneghina non troverà altre alternative migliori ed economicamente sostenibili prima della fine di agosto.