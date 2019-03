Mancini esclude Acerbi dalla Nazionale, nonostante le prestazioni di livello del difensore della Lazio. E divampa la polemica, nell'ambiente e tra gli addetti ai lavori. Luca Pellegrini, opinionista di Sky, ex capitano della Sampdoria, commenta così la scelta del ct azzurro Mancini: "Si è ambientato molto meglio lui alla Lazio che de Vrij all'Inter. Sembra sia qui da tanto tempo, per carisma e carattere. Mi ha stupito la mancata convocazione di Acerbi in Nazionale. Anche nelle partite in cui magari la Lazio aveva staccato la spina prematuramente, lui ha sempre dato il 100% comportandosi da vero professionista. A dimostrare la maturità di questo giocatore. Se la causa sia il diverso modulo della Nazionale? Beh, sia i giocatori che i tecnici oggi sanno essere molto elastici".