Francesco Acerbi è arrivato in prestito all'Inter nello scetticismo generale dopo tanti anni alla Lazio, ma nelle sue prime uscite ha riscosso consensi e sembra pronto a insidiare sul serio l'olandese Stefan de Vrij al centro della difesa; lo stesso non si può dire di sua moglie, Claudia Scarpari, che è alle prese con l'ambientamento in una nuova realtà. Sui propri social, Claudia ha dunque chiesto consiglio ai follower: "Come faccio ad ambientarmi velocemente in una città nuova?". Le risposte non avranno tardato ad arrivare.



