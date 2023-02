Oltre alla canonica conferenza stampa il difensore dell'Inter, Francesco Acerbi, ha parlato anche del suo futuro con il diritto di riscatto esercitabile dal club nerazzurro a fine stagione del valore di 4 milioni di euro da pagare alla Lazio. Il difensore classe '88 ha ribadito che sta molto bene a Milano in maglia interista, ma che sa che la situazione societaria con Zhang al comando è ancora complicata.



SO LA SITUAZIONE - "Il mio futuro? La mia volontà conta relativamente: sanno che sto bene ma io non decido e non faccio né il direttore, né il presidente né l'allenatore. So com'è la situazione, mi piace pensare al campo: poi quando ci sarà da parlare mi diranno loro. Io so solo che sto bene qua".