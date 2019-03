Intervistato da RMC Sport, il trequartista classe '94 di DC United Luciano Acosta è tornato a parlare del suo mancato passaggio al Paris Saint Germain: "Il mio agente mi ha spiegato che i due club non hanno trovato un accordo e che dunque non ho potuto firmare il contratto. Ho avuto contatti anche con altre squadre, ma a un certo punto gli ho chiesto di non informarmi più e di lasciarmi concentrare sulla stagione in MLS: "Al PSG in futuro? Ovviamente, se ci fosse un'altra possibilità mi piacerebbe tantissimo giocare per una squadra di livello mondiale. Se così non fosse, potrei ascoltare altre proposte". Il suo contratto scade a giugno 2022.