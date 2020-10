L'ex attaccante del Cagliari, Robert Acquafresca dice la sua sulla squadra sarda al Corriere dello Sport: " La concorrenza è sempre un aspetto positivo, fa bene alla squadra e ai singoli. Al momento per gli schemi di Di Francesco vedo più avanti Simeone, ma credo che durante il campionato dipenderà molto dai momenti della partita e dal tipo di avversario. Sono sicuro che Pavoletti tornerà fondamentale per questo gruppo. Il vero top player del Cagliari è in porta: Alessio Cragno. Brava la società a non vendere lui e nessuno dei suoi calciatori top in questo mercato".