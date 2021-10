vi accompagna all’ottava giornata in molti modi, uno di questi è la rubrica Pagellando, che per l’occasione tenta di fare un primo bilancio sui volti nuovi e i cambi di casacca della stagione 21/22.Secondo la media-voto dei nostri inviati il flop 11 che viene fuori incanta per astinenza dal gol. Mettendo insieme il contributo di questi giocatori si raggiunge a fatica la dolorosissima soglia di una sola rete in 7 gare. La punta di diamante è infatti Kean, che l’ha realizzata per tutti contro lo Spezia. Va un po’ meglio con gli assist: sono 3 in totale, grazie a Gagliolo, Kallon e Simy, che d’altra parte o non segnano neanche a pregarli o lasciano troppo segnare... Da notare la colonia degli ex Parma, la triade marchiata dalla retrocessione recente Hernani-Pezzella-Gagliolo. Musso in porta in teoria non c’entra niente con questo Nightmare Team, visto il portiere che è. Pesa evidentemente la serataccia col Milan. Per la panchina Allegri rischia ancora grosso (5,79), ma competere al ribasso con Mazzarri (5,50) in questo momento è davvero difficile.Ecco dunque la formazione dei peggiori acquisti (più il mister) delle prime 7 giornate, secondo la media-voto degli inviati di calciomercato.com.