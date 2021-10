Terminato lo spettacolo della Nations League, è tempo di tornare al campionato.Calciomercato.com vi accompagna all’ottava giornata in molti modi, uno di questi è la rubrica Pagellando, che per l’occasione tenta di fare un primo bilancio sui volti nuovi e i cambi di casacca della stagione 21/22. Quali sono stati finora i migliori acquisti della Serie A? Secondo la media-voto dei nostri inviati prende vita una formazione molto equilibrata. Ok, Inter e Napoli si distinguono appena per essere le sole squadre in grado di offrire una doppia presenza (Dimarco, Dzeko; Anguissa, Spalletti), ma la sensazione principale trasmessa da questo top 11 riflette abbastanza bene l’equilibrio del campionato. Così tra presenze ovvie e sorprese capita di imbattersi in un tandem d’attacco statuario composto da Dzeko e Abraham, ma anche nei centrali Zima e Theate. E se il nuovo acquisto con la media-voto più alta è ancora il centravanti bosniaco, in porta e a centrocampo non ci sono dubbi sul rendimento di Maignan e Anguissa. Tuttavia anche Locatelli non si tira indietro, anzi. Non sorprenda infine la catena di sinistra, dove Dimarco e Saponara si impongono, benché spesso sottovalutati. Vale la pena di aggiornarvi infine non soltanto sul miglior nuovo allenatore del momento, che è Spalletti (7,29) e senza tante discussioni; ma anche sul podio, che vede Inzaghi al secondo posto (6,86) e Mourinho al terzo (6,57). Attenzione però anche a Italiano subito a ruota (6,43).Ecco dunque la formazione dei migliori acquisti (più il mister) delle prime 7 giornate, secondo la media-voto degli inviati di calciomercato.com.