Il Corriere della Sera mette in evidenzia la prestazione di Lautaro Martinez contro il Parma e anche il momento negativo di Mauro Icardi, arrivato alla settima partita consecutiva senza gol.



“Il Toro Lautaro Martinez e l’agnello Mauro Icardi. Si capovolge il mondo in casa Inter, l’argentino di riserva si prende tutto. Il suo primo gol in trasferta da quando è in nerazzurro porta la prima vittoria in campionato del 2019, chiude la crisi, fa trovare la prima rete dell’anno nuovo, arrivata dopo un digiuno di 366 minuti. La nuova Inter nasce sotto il segno del Toro, al quarto centro in serie A in stagione”.