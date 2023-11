Gil Marin, amministratore delegato dell'Atletico Madrid, ha parlato a TVE del rinnovo di Diego Simeone fino al 2027: "Speriamo di fare questi altri tre anni. Non è ancora chiusa, ma penso che siamo sulla strada giusta. Per crescere, serve stabilità. E per avere stabilità, ci vogliono risultati. E Simeone, fino ad ora, è sinonimo di risultati".