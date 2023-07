Jan-Christian Dreesen, nuovo amministratore delegato del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa direttamente dal ritiro estivo del club bavarese delle prossime mosse di mercato. Il focus è su Kim del Napoli, Walker del Manchester City e Kane del Tottenham.



KIM NON ANCORA - "È un giocatore eccezionale. Vogliamo che venga da noi ma non posso ancora annunciarlo. Spero possa farlo nei prossimi giorni".



WALKER - "Walker è un giocatore di un altro club. Qui prenderei la stessa posizione dell'allenatore, che non commentiamo i giocatori di altri club, ma diciamo qualcosa al riguardo solo quando sarà il momento".



LA BATTUTA SU KANE - "L'erba non cresce più velocemente quando la tiri".