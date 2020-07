Medhi Bayat, amministratore delegato dello Charleori - ex squadra di Victor Osimhen - ha parlato a Radio Kiss Kiss della trattativa tra Napoli e Lille per l'attaccante nigeriano: "Credo che accetterà la soluzione Napoli, nessun immaginava di poter crescere così tanto in così poco tempo. Il Napoli è la squadra che ha mostrato un progetto sportivo attorno a lui, crede moltissimo nelle qualità di Osimhen, lo dimostra anche la grande cifra".