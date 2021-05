Edoardo Chighine, amministratore delegato del Foggia, intervistato dal Corriere del Mezzogiorno ha parlato della riforma della Coppa Italia che ha estromesso le squadre di Serie C e D: "È l’ennesima brutta notizia, quest’anno, oltre ai danni causati dalla pandemia che hanno inciso in modo negativo sui ricavi di tutte le società e in particolare su quelle della Lega Pro, c’è anche la beffa di vedersi esclusi dalla coppa nazionale. All'estero le federazioni danno una possibilità a tutti di partecipare e anche le squadre di categorie inferiori ottengono ottimi risultati, guadagnandoci in termini di visibilità e facendo divertire i tifosi. Se alla Superlega si sono opposte anche società di serie A, perché per la Coppa Italia nessuno di loro ha speso una parola in difesa della Lega Pro? Confido nel presidente Ghirelli e sono certo che farà valere i nostri diritti. Pensassero veramente a una riforma dei campionati e a distribuire meglio le risorse a disposizione".