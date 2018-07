L'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello è intervenuto a margine dell'evento "Milano CalcioCity", parlando del progetto di rinnovamento di San Siro e degli altri temi di attualità. "Abbiamo sempre dichiarato che per noi San Siro è centrale, un'icona storica della città. È uno stadio che ha bisogno di essere ammodernato. Noi vogliamo restare a San Siro e sviluppare un progetto per la città. Milano ha bisogno di una struttura moderna".



Sugli obiettivi stagionali: "Le aspettative sono positive, c'è grande entusiasmo da parte dei tifosi. Vogliamo migliorare la posizione finale dell'anno scorso: c'è un gap da colmare, c'è entusiasmo ma c'è anche tanto lavoro da fare".



Sul mercato: "Non voglio parlare dei singoli, c'è una squadra che deve raggiungere un livello di competitività importante, abbiamo rinforzato tutti i reparti. Il mercato è aperto, vedremo cosa si potrà fare".



Su Icardi: "Noi abbiamo sempre detto che è il nostro capitano e una pedina fondamentale. C'è grande entusiasmo, ha accolto i nuovi compagni da capitano dell'Inter. Nelle prossime settimane, se necessario, discuteremo il rinnovo".



Sull'ipotesi Ronaldo-Juve: "Vedremo, siamo ancora in attesa di questa notizia. Chiaramente in un organico già forte l'inserimento di un campione come Ronaldo rafforzerebbe ancora la Juventus. Però noi siamo l'Inter e dobbiamo portare avanti il nostro progetto. Confrontarsi con i più forti al mondo fa crescere anche i nostri giocatori".