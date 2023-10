In onda su Rai Gr Parlamento l’amministratore delegato della Lega serie A De Siervo sottolinea: "E' un campionato straordinario, in tre punti abbiamo Inter Juventus e Milan, non succedeva da anni. La lotta al vertice è entusiasmante, ma anche a Cagliari si è disputata una partita incredibile, con la rimonta di 4 goal da parte dei padroni di casa in svantaggio di tre reti, e non scordiamoci il gol straordinario di Zirkzee, se l`avesse fatto Messi ne parlerebbero i giornali di tutto il mondo. Il Campionato sta crescendo, c'è grande competitività e le partite di ieri ne sono state un esempio. Siamo molto contenti e soddisfatti, non dimentichiamoci che siamo reduci da 4 anni in cui hanno vinto 4 squadre diverse, siamo l'unico Campionato che vanta questo dato, dobbiamo quindi essere contenti dello stato di salute del nostro calcio".