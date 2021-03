Intervenuto in Inghilterra l'ad della Premier League Richard Masters ha parlato del momento che il massimo campionato inglese sta passando a causa del Covid sottolineando come le perdite saranno importantissime. Ecco le parole riportate dal The Guardian



CALENDARIO FITTISSIMO - "La scorsa stagione è stata un viaggio infernale, ma dovevamo terminarla a tutti i costi. Il calendario che abbiamo organizzato per questo campionato è abbastanza brutale per i top club, che devono gestire le competizioni europee e due coppe nazionali in un contesto tutt’altro che semplice"



PERSI 2 MILIARDI - "Le perdite della Premier vanno verso i 2 miliardi di sterline".



RIAPERTURA STADI - "Le linee guida del governo per la riapertura degli stadi a 10.000 tifosi nelle ultime due gare della stagione è fonte di grande ottimismo. Per la prossima stagione l’obiettivo è avere stadi pieni: dovrà passare molta acqua sotto il ponte prima che ciò accada, ma questo è il nostro obiettivo finale".