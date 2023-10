L'ad della Salernitana, Maurizio Milan ha parlato a margine dell'assemblea della Lega Serie A non solo del tema diritti tv.





“Abbiamo perso un po’ un’opportunità ma il consenso dell’assemblea è sempre sovrano, accettiamo il verdetto uscito. Non è che non siamo soddisfatti, pensavamo a un ruolo più importante come imprenditori, volevamo portare avanti questo come ambito. Per il resto, si tratta di un’offerta un po’ al risparmio. Prospetticamente pensavamo a qualcosa di meglio. L’esordio di Filippo Inzaghi? È stata una partita al cardiopalma che ha avuto un finale che ci ha tenuto incollati sulle sedie, il mister ha qualche altro giorno per rodare bene la squadra finalmente. Dia lo abbiamo ritrovato, è un grande campione e lo ha dimostrato anche ieri”.