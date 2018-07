L'ad del Milan, Giovanni Carnevali ha parlato al Corriere dello Sport della difficile situazione legata al futuro di Domenico Berardi. Corteggiatissimo da Milan, Roma e Fiorentina per il club neroverde è cedibile solo a titolo definitivo con un prezzo non trattabile.



Carnevali, a che punto siete per Berardi?

"Non c’è nessuna situazione in piedi. Probabilmente la Roma ha parlato con i procuratori del giocatore, ma noi non abbiamo mai ricevuto nulla. Abbiamo parlato un po’ di tempo fa con loro e con i procuratori, ai quali abbiamo rappresentato la nostra posizione. Non abbiamo tanta intenzione di privarci di Berardi, perché abbiamo già venduto Politano. Se dovesse esserci una richiesta la valutiamo, ma se per Politano abbiamo incassato ventotto milioni, Berardi non vale di meno, siamo sui trenta. Chi ha quei soldi da spendere si faccia avanti. Oggi a noi le contropartite tecniche interessano meno. Abbiamo fatto altri investimenti sui giovani, sono cambiate un po’ le cose. Abbiamo preso Odgaard dall’Inter, oggi definiamo Magnani con la Juve. Non abbiamo necessità di contropartite tecniche, altri giocatori giovani non ci interessano. Comunque siamo disposti ad ascoltare qualsiasi proposta".



Nel caso di partenza di Berardi state pensando a Gabbiadini?

"No, non lo abbiamo mai contattato. Non ha le caratteristiche di Berardi, dovremo pensare a un giocatore diverso".



I procuratori di Berardi vi hanno manifestato l’intenzione dell’attaccante di essere ceduto?

"Ogni anno bene o male è così. Gli agenti fanno gli interessi dei giocatori. Se Berardi vuole andare proveremo ad accontentarlo, ma devono esserci le condizioni".



Anche Milan e Fiorentina hanno chiesto Berardi?

"A livello di club non abbiamo avuto richieste ufficiali. Con il Milan c’era un discorso di interesse nostro per Locatelli, il Milan poteva essere interessato a uno scambio di prestiti, ma noi no. Ora però la situazione è in alto mare".



Con la Roma avete fatto molti affari negli ultimi anni.

"Abbiamo un ottimo rapporto. Se ci fosse un interesse concreto siamo pronti a parlarne. Non giova a nessuno tirarla per le lunghe, siamo già a metà luglio. Con tutto il rispetto per il giocatore e per la società, se c’è l’intenzione di formulare una richiesta deve arrivare in questi giorni, veloce nei tempi, concreta e interessante dal punto di vista economico. Anche perché come ho detto non abbiamo nessuna necessità di cedere Berardi. Anzi, ci farebbe piacere che Domenico potesse essere la bandiera del Sasssuolo, secondo la volontà del dottor Squinzi. Speriamo che rimanga con noi, vedremo".



Il Sassuolo è in ritiro, come è stato l’approccio di Berardi con il nuovo allenatore?

"Berardi si sta comportando in modo impeccabile, da grande professionista quale è. Si sta allenando molto bene. De Zerbi lo stima tantissimo, apprezza i giocatori di grandi qualità come lui".



Con la Roma avete fatto molti affari negli ultimi anni.

"Abbiamo un ottimo rapporto. Se ci fosse un interesse concreto siamo pronti a parlarne. Non giova a nessuno tirarla per le lunghe, siamo già a metà luglio. Con tutto il rispetto per il giocatore e per la società, se c’è l’intenzione di formulare una richiesta deve arrivare in questi giorni, veloce nei tempi, concreta e interessante dal punto di vista economico. Anche perché come ho detto non abbiamo nessuna necessità di cedere Berardi. Anzi, ci farebbe piacere che Domenico potesse essere la bandiera del Sasssuolo, secondo la volontà del dottor Squinzi. Speriamo che rimanga con noi, vedremo".